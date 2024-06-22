В Ливнах обновили парк скорых

Транспорт поступил в город в рамках реализации нацпроекта.

Ливны по программе закупки автотранспорта получили 19 автомобилей, в том числе 10 автомобилей скорой медицинской помощи. Это позволило полностью обновить автопарк скорых. Впервые за последние 15 лет были получены автомобили для перевозки врачей и пациентов – всего шесть штук, а общая сумма заключенных контрактов составила 55,5 миллиона рублей. Такие данные привел главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин, выступивший на расширенном рабочем совещании в мэрии.

Краткий отчет с мероприятия опубликовала администрации города Ливны. Вадим Сезин отметил, что в Ливнах большая работа проводится по каждому из восьми направлений нацпроекта «Здравоохранение». Есть определенные значимые достижения, но есть направления, по которым предстоит усилить работу. Он напомнил о том, что в 2023 году было завершено строительство новой детской поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в смену.

«За период с открытия в сентябре 2023 года до 1 мая 2024 года в поликлинике проведено 81 793 посещения, – сообщил Вадим Сезин. – В 2023 году был завершен ремонт старого здания взрослой поликлиники. Благодаря новым планировочным решениям удалось организовать новое эндоскопическое отделение. С учетом требований были изменены потоки пациентов, организована возможность работы фильтра – бокса».

Для улучшения доступности помощи маломобильным пациентам установлен новый лифт, стали более удобными палаты дневного стационара, продолжает главврач ЦРБ. По его словам, в полной мере заработало оборудование, полученное в рамках модернизации здравоохранения. На данный момент проведено уже 54 тысячи исследований на рентгеновском оборудовании и 171 тысяча лабораторных исследований.

«В рамках оснащения и дооснащения медицинским оборудованием сумма закупленного оборудования составила почти 75 миллионов рублей, – проинформировал докладчик. – Было приобретено 25 единиц нового современного оборудования, в том числе «тяжелое» оборудование: два рентгеновских аппарата, флюорографический и маммографический аппараты, эндоскопическая аппаратура и приборы для проведения УЗИ. Все оборудование введено в эксплуатацию. Установлен и введен в эксплуатацию новый кислородный концентратор мощностью 1000 л/минуту».

ИА «Орелград»