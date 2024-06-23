Центр для подростков «Азимут» оптимизируют

Соответствующее решение принял губернатор Андрей Клычков.

Из распоряжения губернатора следует, что Новодеревеньковский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Азимут» будет присоединен к Центру социального обслуживания населения Новодеревеньковского района. Соответственно, последний пройдет процедуру реорганизации. Решение принято в «целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности бюджетных учреждений Орловской области, повышения качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания, рационального использования материальной базы и финансовых средств».

Основанием для этого послужило заключение комиссии по оценке последствий принятия решений о реорганизации Центра социального обслуживания населения Новодеревеньковского района. Губернатор Андрей Клычков распорядился сохранить основные цели деятельности и наименование центра, руководству которого поручено в установленном порядке обеспечить подачу в налоговую службу уведомления о начале процедуры реорганизации.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области поручено «осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации БУ ОО «ЦСОН Новодеревеньковского района»», в установленном порядке внести изменения в устав нового учреждения. Департамент государственного имущества и земельных отношений внесет соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области и проследит за передачей имущества «Азимута» центру соцобслуживания.

Тем временем, мэр Орла Юрий Парахин утвердил состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций. Ее возглавил Игорь Печерский, заместитель мэра города Орла. Начальник городского управления образования, спорта и физической культуры Анастасия Сергеева стала заместителем председателя комиссии. В состав включены еще пять чиновников мэрии, к которым, по мере необходимости, будут добавляться руководители реорганизуемых или ликвидируемых образовательных организаций.

ИА «Орелград»