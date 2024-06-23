В Орле у безработного изъяли 16 свертков с наркотиком

Наркосбытчик был задержан на перегоне «Орел-Кромская» транспортными полицейскими.

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего мужчину рядом с железнодорожными путями на перегоне «Орел-Кромская». Это оказался безработный местный житель, в отношении которого имелась оперативная информация о том, что он может заниматься незаконным сбытом наркотических средств.

«Мужчина вел себя неадекватно, зрачки глаз были расширены, запах алкоголя отсутствовал, по внешним признакам находился в состоянии опьянения, – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – Было принято решение о доставлении его в дежурную часть линейного отдела».

Личный досмотр был проведен в присутствии понятых. Подозрение о незаконной деятельности подтвердилось. У безработного транспортные полицейские изъяли 11 свертков с кристаллическим веществом белого цвета, которое было направлено на экспертизу. Эксперт-криминалист установил, что белое вещество является наркотическим средством, а именно метадоном. Всего у задержанного в дежурной части было изъято 1,56 грамма наркотика.

«Подозреваемый в ходе допроса признался, что приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом через тайник-закладку и планировал реализовать на территории города Орла, – сообщили правоохранители. – Он указал транспортным полицейским места уже сделанных в черте города тайников-закладок. В ходе осмотра, из мест закладок было изъято 5 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно исследованию, их содержимым является наркотическое средство метадон массой 0,74 грамма».

Таким образом, общая масса изъятого наркотика составила 2,3 грамма. В ведомстве подчеркнули, что задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В связи с этим на него был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Кроме того, следственным отделением ЛО МВД России на станции Орел в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Безработному грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Орелград»