В Ливнах пополнили резервный фонд

Городской парламент внес поправки в главный финансовый документ.

Как сообщили в администрации города Ливны, на очередном заседании Ливенского горсовета народных депутатов были внесены изменения в бюджет на 2024 год. Проект внесения поправок депутатам представила начальник финансового управления Нина Парахина. Она сообщила, что доходная часть бюджета города на текущий финансовый год увеличивается в целом на 30 миллионов рублей, в том числе за счет дополнительных средств из областного бюджета.

«На 4,9 миллиона рублей, которые поступили на финансирование организацию и проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году, – перечислила Нина Парахина. – Возмещение расходов за размещение и питание граждан находившихся в ПВР за ноябрь и декабрь 2023 года и январь текущего финансового года – 4,7 миллиона рублей. За счет роста собственных доходов – на 23,4 миллиона рублей».

Бюджетные расходы были увеличены ровно на сумму увеличения доходов. По итогам года расходы составят 1,676 миллиарда рублей, дефицит бюджета остался без изменения – 54,955 миллиона рублей. В пояснительной записке к проекту решения приводятся обоснования изменений плановых значений расходной части бюджета. Например, планируются бюджетные ассигнования в сумме 4 миллиона рублей на предоставление субсидий перевозчикам. Последним возместят часть затрат за перевозку пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Ливны.

Кроме того, 1,9 миллиона рублей планируется в виде субсидии предоставить муниципальному унитарному предприятию на увеличение его уставного фонда. Также 1,13 миллиона рублей будут дополнительно направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники. Общая сумма расходов муниципального дорожного фонда на 2024 год составит 139,12 миллиона рублей.

Изменения внесены и в резервный фонд администрации города Ливны на 2024 год. Для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города размер резервного фонда увеличен на 4 миллиона рублей – до 9 миллионов рублей. Добавим, что кредиторская задолженность бюджета города по полномочиям городского округа по состоянию на 1 июня 2024 года составила 14,61 миллиона рублей.

ИА «Орелград»