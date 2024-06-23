Почти 3000 преступлений совершено в Орловской области

В прошлом году количество преступлений было почти на 5 процентов больше.

В Орловской области получила продолжение тенденция к снижению регистрируемого уровня преступности. По крайней мере, на это указывают данные отчета состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам пяти месяцев 2024 года, представленного региональным Управлением МВД России. Сообщается, что в истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел был «реализован комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности».

Результатом такой работы стало снижение активности криминала. Так, по подсчетам УМВД, по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 4,8 процента, всего их за пять месяцев было зарегистрировано 2952. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 16 районах Орловской области, наибольшее: в Покровском, Знаменском и Колпнянском районах.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 1249 преступлений, в том числе 380, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – следует из ведомственного отчета. – Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержан 81 подозреваемый, скрывавшийся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 14 лиц из числа пропавших без вести».

В Управлении МВД также подметили, что в отчетном периоде времени в регионе было меньше, чем годом ранее, зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, убийств, разбоев, грабежей и краж всех форм собственности. Между тем, 62,1 процента в структуре преступности приходится на преступления против собственности, к которым относятся и кражи. Доля преступных посягательств против личности составила 11,7 процента, преступлений экономической и коррупционной направленности – 10,5 процента, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, – 1,5 процента.

ИА «Орелград»