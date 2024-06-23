Выделение жилья сиротам во Мценске незаконно ограничили?

Противоречивый пункт выявлен в местном нормативном акте.

Под сомнение поставлен пункт 2 статьи 6.1 «Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в г. Мценске». Документ был утвержден Мценским городским Советом народных депутатов еще в декабре 2006 года, после чего актуализировался. Согласно ему, срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого ребенку-сироте или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, составляет пять лет.

В случае выявления определенных обстоятельств, договор найма заключается на новый пятилетний срок на основании постановления администрации города Мценска. Выявление этих обстоятельств осуществляется в порядке, установленном постановлением правительства Орловской области. Но в мценском правовом акте указано, что договор найма специализированного жилого помещения заключается на новый пятилетний срок не более чем один раз.

Между тем, аудиторы городской Контрольно-счетной палаты обратили внимание на Федеральный закон №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно ему срок действия договора найма специализированного жилого помещения действительно составляет пять лет. И в случае выявления определенных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости содействия сироте в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма может быть заключен на новый пятилетний срок.

В Федеральном законе подчеркнуто, что такой договор может быть заключен неоднократно по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. То есть порядок выявления указанных обстоятельств устанавливается региональным законодательством. В Орловской области действует собственный закон «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как и федеральный закон, он предусматривает, что договор найма жилья может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно – по решению уполномоченного органа местного самоуправления.

Таким образом, мценский нормативный акт, ограничивающий дополнительное заключение договора только одним разом, противоречит и федеральному, и региональному законам. По крайней мере, к такому выводу пришла мценская КСП, которая уже направила соответствующую информацию руководству города.

ИА «Орелград»