Особо опасные участки дороги выявили под Орлом

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к бдительности.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Урицкому району при проведении анализа аварийности выявили так называемые места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Как пояснили в ведомственной пресс-службе, особое внимание сотрудники полиции обратили на объездную автодорогу в поселке Нарышкино, на которой в этом году было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий различных видов.

«Особо опасным местом является перекресток «автодорога Нарышкино – Большое Сотниково» и обход поселка Нарышкино, а также автодорога Орел-Брянск-Смоленск, – сообщили в Госавтоинспекции. – Там по невнимательности водителей и из-за невыполнения требований дорожных знаков «Движение без остановки запрещено» происходят ДТП, в которых водители и пассажиры получают телесные повреждения различной тяжести».

Сообщатся также, что в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники Урицкого отделения Госавтоинспекции организовали дополнительный рейд. В его рамках профилактические беседы были проведены с водителями, которые ежедневно пересекают объездную автодорогу. Кроме того, в Урицком районе гаишники также проводят профилактические беседы с семьями, в которых имеется мототранспорт. Они тоже нацелены на снижение аварийности и предупреждение совершения ДТП.

«При проведении профилактических бесед родителям разъясняют административную ответственность за передачу права управления авто и мототранспортом, а также последствия при дорожно-транспортных происшествиях, – сообщили в ведомстве. – По мнению сотрудников Госавтоинспекции, подобные профилактические беседы помогут снизить аварийность на территории Урицкого района и предотвратить тяжкие последствия для юных мотоциклистов».

ИА «Орелград»