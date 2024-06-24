Более сотни орловцев получили справки от наркоконтроля

Управление МВД отчиталось о результатах оказания государственных услуг.

В Орловской области за пять месяцев 2024 года Управлением по контролю за оборотом наркотиков было выдано 49 заключений на 178 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости. Кроме того, было вынесено 97 решений об исключении 216 человек из ранее выданных заключений на доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам. Такие данные содержатся в информации регионального Управления МВД.

«Продолжена практика приема обращений жителей города Орла и области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» УМВД, на который принято 479 сообщений, на официальный сайт УМВД поступило 742 обращения, – следует из ведомственного отчета. – По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования».

В рамках предоставления государственных услуг в отчетном периоде Управление по вопросам миграции обработало 77 321 обращений в сфере миграции, в том числе через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) – 13 027, через многофункциональные центры (МФЦ) – 29 111. Подразделениями Госавтоинспекции за тот же период времени было осуществлено 23 092 регистрационных действия (через ЕПГУ – 8061) и оказано 7335 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 1526, через МФЦ – 1292).

В Информационный центр УМВД за пять месяцев текущего года поступило 11 298 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости (через ЕПГУ – 8185, через МФЦ – 2975). В результате заявителям было выдано 10 275 справок.

ИА «Орелград»