Иностранным агентам ограничат доступ к мелиорации

Ужесточены требования к участникам конкурсного отбора.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на проведение мелиоративных мероприятий». Отметим, что в первоначальном виде он был утвержден совсем недавно, а именно 1 апреля 2024 года. Большинство поправок связаны с изменениями требований федерального законодательства, которые ограничивают доступ к бюджетным средствам для ряда категорий соискателей.

Вот и власти Орловской области ужесточили требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на предоставление субсидии. Так, на дату отбора они не должны являться иностранными агентами и иностранными юридическими лицами, а также российскими организациями, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов.

Они не должны получать средства из областного бюджета на основании других нормативных правовых актов Орловской области на аналогичные цели, не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Тех, кто связан с распространением оружия массового уничтожения, к участию в конкурсном отборе тоже не допустят.

Кроме того, с 15 до 5 рабочих дней со дня регистрации заявки сокращен срок запроса департаментом сельского хозяйства Орловской области сведений, необходимых для получения субсидии. Такой механизм начинает работать в случае, если получатель субсидии не представил соответствующие документы по собственной инициативе. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области».

Они предназначены на возмещение части затрат на реализацию гидромелиоративных мероприятий, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования, рыбоводных прудов. Тратить средства субсидии разрешено на приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, на расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха и камней.

Субсидии выделяются на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы, на агролесомелиоративные мероприятия, защиту земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения, предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений, защиту земель от эрозии за счет создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах рек и других территориях.

ИА «Орелград»