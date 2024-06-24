В Орле детей участников СВО сводили в цирк

Мальчики и девочки увидели шоу Романа Коробко.

Об этом рассказали в администрации Орла.

Бесплатно посетить представление смогли около 350 детей орловских участников СВО. Такую возможность им подарило городское управление соцподдержки, опеки и попечительства, а также сам цирк Романа Коробко.

«Поддержка семей наших защитников, которые сегодня выполняют военные задачи на передовой, – наш долг. Мы всегда готовы их поддержать как словом, так и делом», – отметила начальник управления Алла Шайкина.

Дети увидели цирковые номера с участием жонглёров и гимнастов, различных животных, шоу мыльных пузырей и другие впечатляющие зрелища.

ИА «Орелград»