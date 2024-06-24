Экзамены показали, как орловцы знают русский язык

Озвучены предварительные данные анализа результатов экзаменов девятиклассников.

Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам основного общего образования вступила в фазу анализа полученных результатов. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускнго экзамена (ГВЭ) по итогам прошедших экзаменов будут актуализироваться, поскольку не все еще прошли испытания. Так, сдача экзаменов в резервные дни пройдет в регионе с 24 июня по 2 июля.

«Однако предварительные итоги свидетельствуют о стабильности результатов, – говорят в Центре. – Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике 2024 года соотносятся с результатами года предыдущего. Подтверждением являются результаты ОГЭ по русскому языку: средний балл ОГЭ в пределах статистической погрешности 3,98 в 2023 году, без итогов резервных дней – 3,74».

Специалисты подчеркивают, что в Орловской области вот уже не протяжении двух лет не регистрируются неудовлетворительные оценки по результатам государственного выпускного экзамена. Обнадеживающими в Центре назвали и результаты испытаний по математике. Так, в 2023 году средний балл по математике по итогам ОГЭ составлял 3,68, а в этом году – 3,73. Результаты ГВЭ по математике оказались почти одинаковыми: 3,58 в 2024 году против 3,53 в 2023 году. Что касается других предметов, то «процесс обработки и получения результатов девятиклассников по предметам общественно-научного цикла продолжается».

«На протяжении последних лет серьезное внимание в области уделялось развитию математической культуры педагогов, обучающихся. Экзамены показывают, что проводимая консультативно-методическая работа Региональным центром оценки качества образования в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности принесла свои плоды», – так прокомментировал ситуацию Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования.

ИА «Орелград»