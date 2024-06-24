Индекс цен на промтовары пошел вниз

Промышленники и аграрии немного снизили стоимость своей продукции.

Орелстат измерил индексы цен производителей промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. По обоим направлениям наблюдается позитивная динамика. Так, индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в апреле 2024 года относительно предыдущего месяца составил 99,9 процента, то есть немного снизился. Произошло это за счет предприятий, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Индекс цен в данном секторе составил 98,6 процента.

Однако цены по сравнению с мартом 2024 года абсолютно не изменились на орловскую продукцию обрабатывающих производств. На том же уровне осталась стоимость услуг предприятий по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, в апреле 2024 года составил 98,9 процента, в том числе в растениеводстве – 99,4 процента, в животноводстве – 98,3 процента.

Орелстат также сообщает, что индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в Орловской области в апреле по отношению к марту 2024 года составил 100,5 процента, то есть цены немного подросли. Так, тарифы на междугородные перевозки за месяц выросли на 0,2 процента, на городские и пригородные перевозки – ровно на 1 процент. Измерили статистики и цены на продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения.

«Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за апрель 2024 года равен 100,8 процента, в том числе индекс цен производителей строительной продукции – 100,9 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 101 процент, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 98,4 процента», – такие данные озвучил Орелстат.

ИА «Орелград»