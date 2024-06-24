ЕС ввёл санкции против орловского губернатора

Компанию Клычкову составили Shaman и Охлобыстин.

Новый список лиц, в отношении которых будут применяться санкции, появился в «Официальном журнале ЕС» сегодня. В него включены 116 физических и юридических лиц.

Гражданам, попавшим в список, запретят въезд в страны Евросоюза, а их счета, открытые в соответствующих странах, будут заморожены.

Кроме орловского главы в новый список вошли Shaman, Полина Гагарина и Иван Охлобыстин. Также туда включили детский лагерь «Артек», судоходную компанию «Совкомфлот» и «Уральские авиалинии».

Напомним, что ещё в феврале 2023-го года в отношении Клычкова ввёл санкции Госдепартамент США.

ИА «Орелград»