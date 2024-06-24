Названы лидеры и аутсайдеры по благоустройству

Оценкой поделился глава департамента ЖКХ Орловской области.

В текущем году будет благоустроено 98 дворовых территорий и 42 общественные, сообщил на совещании в администрации региона 24 июня руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин. Общий объем денежных средств – практически 720 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 426 миллионов рублей. В настоящее время подрядчиками наращиваются темпы работы, доложил чиновник. Работы завершены на 11 дворовых территориях и на 10 общественных пространствах.

«Считаю необходимым отметить наиболее активные муниципальные образования, полностью завершившие благоустройство объектов 2024 года. Это сельские поселения Коротышское Ливенского района, Отрадинское и Тельченское Мценского района, и Троснянское Троснянского района. Также, пгт Кромы завершил благоустройство всех дворовых территорий, остаются в работе только общественные. Однако есть районы, в которых подрядные организации не приступили к работам и имеют предпосылки к срыву оговоренных в контракте сроков. Это Сергиевское и Беломестенское сельские поселения Ливенского района. На данных объектах работает ООО «МПК Импульс». По данной организации рекомендовано провести расторжение контракта», – сообщил Сергей Латынин.

Свои проекты в текущем году реализуют три муниципальных образования, ставшие победителями конкурса Минстроя: Ливны – «Крылья перепелки», Мценск – «Мценская верста», Новосиль – «Феникс». На всех объектах подрядчиками ведутся работы. Муниципальным образованием необходимо неукоснительно соблюдать графику выполнения мероприятий, подчеркнул Сергей Латынин.

С 2019 года по 2023 включительно в Орловской области благоустроено 705 дворовых территорий и 222 общественных пространства на общую сумму практически 4 миллиарда рублей. В итоговом рейтинге индекса качества городской среды из оцененных семи городов Орловской области шесть имеют благоприятную городскую среду: Орел, Мценск, Ливны, Новосиль, Малоархангельск, Дмитровск. В числе «неблагоприятных» оказался Болхов.

ИА “Орелград”