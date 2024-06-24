В Орловской области перезахоронили пятерых красноармейцев

Церемония прошла в Ливенском районе.

Останки защитников Отечества обрели последний покой в селе Речица на местном мемориале. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Как рассказал глава Ливенского района Анатолий Шолохов, бойцов нашли участники поискового отряда «Подвиг». Это произошло осенью минувшего года здесь же, в окрестностях Речицы.

Летом 1942-го года здесь проходила операция «Ливенский щит». Благодаря ей красноармейцы не пропустили врага к Ливнам. С 2021-го года Речица является населённым пунктом воинской доблести.

Установить имена найденных бойцов не удалось.

ИА «Орелград»