Орловское УФАС поможет разобраться с рекламой известного банка

Дело по признакам нарушения закона о рекламе возбуждено в отношении «Альфа-Банка».

ФАС России возбудила очередное антимонопольное дело в отношении «Альфа-Банка» – по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Ранее в отношении организации возбуждались дела за нарушения в рекламе ипотеки, потребительского кредита, кредитной и дебетовой карты, вклада, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.

Как сообщает Орловское УФАС России, реклама указанной финансовой организации находится на контроле не только центрального аппарата ФАС, но и территориальных органов. Случаи нарушения закона о рекламе выявлялись и в Орловской области. В данном случае антимонопольщики говорят, что банк не указывал в рекламе существенные условия финансового продукта. Распространялась она в эфире телеканалов и по радио.

«В рекламе содержались следующие утверждения: «Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-Карту». При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе», – сообщает Орловское УФАС.

Напомним, в марте этого года комиссия Орловского УФАС признала «Альфа-Банк» нарушителем закона о рекламе, проверив жалобу горожанина. Последний сообщил, что на его мобильный телефон пришли смс-сообщения с рекламой финансовых услуг. Таким способом банк предлагал орловцу приобрести его кредитную карту с беспроцентным периодом до 365 дней на покупки. Было установлено, что орловец согласия на получение такой рекламы банку не давал, а закон содержит однозначный запрет на распространение спам-рекламы без предварительного согласия абонента.

ИА «Орелград»