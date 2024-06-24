На Орловщине усилят меры безопасности после нападения на Севастополь

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков высказался на эту тему на сегодняшнем заседании в областной администрации.

Губернатор назвал ракетную атаку на Севастополь, которая произошла накануне, сигналом к максимальному усилению мер безопасности в нашем регионе. В частности, Клычков поручил силовому блоку усилить такую работу в сфере летнего отдыха детей. Также дополнительного внимания требуют вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Губернатор призвал пристально следить за возможными проявлениями экстремизма и терроризма, сообщают «Орловские новости».

«Прошу силовой блок усилить работу в этом направлении, но и те протокольные решения, которые были приняты на заседаниях антитеррористической комиссии, обязательны к исполнению», – отметил Клычков.

Ранее губернатор в связи с вражеской атакой на Севастополь выразил официальные соболезнования от лица всех жителей Орловской области.

ИА «Орелград»