В Орловской области число фальшивых денег выросло в три раза

Такова статистика за первый квартал.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, с января по март текущего год в регионе выявлено 37 фальшивых банкнот. 34 из них – это поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Также выявлены две поддельные банкноты по одной тысяче и одна фальшивая двухтысячная купюра. Кроме того, обнаружена одна поддельная пятирублевая монета.

Между тем, за аналогичный период минувшего года в регионе официально выявили только 12 поддельных банкнот, пишет «Коммерсант». Таким образом, число подобных случаев выросло более чем в три раза.

«На базе Университета Банка России проводится бесплатное дистанционное обучение кассовых работников предприятий торговли – наши эксперты учат их распознавать фальшивки», – рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов.

Также эксперты орловского отделения напоминают, что распознать подлинность банкноты поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сервис содержит полный перечень признаков подлинности и помогает найти защитные признаки в интерактивном формате.

ИА «Орелград»