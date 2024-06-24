Мэр Орла согласовал облик студенческого кампуса

Юрий Парахин утвердил соответствующее постановление.
Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации.
В тексте документа уточняется, что объект будет состоять из четырёх основных частей. Это комплекс общежитий, учебно-лабораторный корпус, блочно-модульная газовая водогрейная котельная и футбольное поле.
Общежития будут рассчитаны на полторы тысячи мест. Их общая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Уточняется, что в составе комплекса будут три корпуса – восьми-, десяти- и девятиэтажный.
Учебно-лабораторный корпус будет шестиэтажным. Его общая площадь составит около 27 тысяч «квадратов». В котельной будет один этаж.
Футбольное поле оснастят искусственным газонным покрытием, а также необходимой инфраструктурой. Его общая площадь составит около полутора тысяч квадратных метров.
Напомним, недавно стало известно, что проект орловского кампуса прошёл госэкспертизу.
ИА «Орелград»