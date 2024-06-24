Мэр Орла согласовал облик студенческого кампуса

24.6.2024 | 10:15 Важное, Новости, Образование

Юрий Парахин утвердил соответствующее постановление.

Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации.

В тексте документа уточняется, что объект будет состоять из четырёх основных частей. Это комплекс общежитий, учебно-лабораторный корпус, блочно-модульная газовая водогрейная котельная и футбольное поле.

Общежития будут рассчитаны на полторы тысячи мест. Их общая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Уточняется, что в составе комплекса будут три корпуса – восьми-, десяти- и девятиэтажный.

Учебно-лабораторный корпус будет шестиэтажным. Его общая площадь составит около 27 тысяч «квадратов». В котельной будет один этаж.

Футбольное поле оснастят искусственным газонным покрытием, а также необходимой инфраструктурой. Его общая площадь составит около полутора тысяч квадратных метров.

Напомним, недавно стало известно, что проект орловского кампуса прошёл госэкспертизу.

ИА «Орелград»


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