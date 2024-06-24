Орловских аграриев попробуют убедить поднимать урожайность деревьями

Губернатор поручил просвещать сельхозтоваропроизводителей по поводу защитных полос.

Вопрос обсудили на совещании в администрации Орловской области 24 июня.

Начальник управления лесами Александр Насонов сообщил, что автономными предприятиями по заявкам сельхозпредприятий Ливенского района в текущем году и в прошлом произведена посадка лесных насаждений на общей площади 55 гектаров.

«В настоящее время наше предприятие производит уход за данными лесными насаждениями и работа, по опыту Ливенского района, будет продолжена на территории нашего региона», – заверил Насонов.

Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков отметил, что проводят работу с точки зрения экономики каждого предприятия.

«Потому что лесополосы – это дополнительная прибыль, это дополнительный доход, который они получат в будущем, не вкладывая серьезные ресурсы. Это ветер, влага».

55 гектаров по Ливнам – сотни километров посадки, уточнил Сергей Борзенков. Тенденцию попросил поддержать губернатор Андрей Клычков.

«Можно сколько угодно получать рекордный урожай, но рано или поздно это придет к европейскому земледелию, – констатировал глава региона. – Когда у нас иммунитет почвы пойдет вниз. Никакими удобрениями уже не спасешь».

Андрей Клычков попросил рассмотреть варианты стимулирования через меры поддержки сельхозпроизводителей.

«Опять-таки, нужно объяснять им, что это перспектива не Орловской области, а их конкретных земель, их конкретных урожаев. Не даром после войны этой работой занимались. В очень непростое время», – напомнил Андрей Клычков.

Губернатор подчеркнул, что лесозащитные полосы не требуют больших затрат. Он поручил это «технологично» объяснить производителям.

ИА “Орелград”