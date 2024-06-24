Орловских аграриев попробуют убедить поднимать урожайность деревьями

24.6.2024 | 11:28 Новости, Экономика

Губернатор поручил просвещать сельхозтоваропроизводителей  по поводу защитных полос.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Вопрос обсудили на совещании в администрации Орловской области 24 июня.

Начальник управления лесами Александр Насонов сообщил, что автономными предприятиями по заявкам сельхозпредприятий Ливенского района в текущем году и в прошлом произведена посадка лесных насаждений на общей площади 55 гектаров.

«В настоящее время наше предприятие производит уход за данными лесными насаждениями и работа, по опыту Ливенского района, будет продолжена на территории нашего региона», – заверил Насонов.

Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков отметил, что проводят работу с точки зрения экономики каждого предприятия.

«Потому что лесополосы – это дополнительная прибыль, это дополнительный доход, который они получат в будущем, не вкладывая серьезные ресурсы. Это ветер, влага».

55 гектаров по Ливнам – сотни километров посадки, уточнил Сергей Борзенков. Тенденцию попросил поддержать губернатор Андрей Клычков.

«Можно сколько угодно получать рекордный урожай, но рано или поздно это придет к европейскому земледелию, – констатировал глава региона. – Когда у нас иммунитет почвы пойдет вниз. Никакими удобрениями уже не спасешь».

Андрей Клычков попросил рассмотреть варианты стимулирования через меры поддержки сельхозпроизводителей.

«Опять-таки, нужно объяснять им, что это перспектива не Орловской области, а их конкретных земель, их конкретных урожаев. Не даром после войны этой работой занимались. В очень непростое время», – напомнил Андрей Клычков.

Губернатор подчеркнул, что лесозащитные полосы не требуют больших затрат. Он поручил это «технологично» объяснить производителям.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования