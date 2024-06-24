Орловский горсовет избавят от депутатов-иноагентов

Для этого внесут поправки в Устав Орла.
Такое предварительное решение принято на заседании комитета по правовому регулированию местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба городского парламента, оно состоялось накануне.
Планируется, что полномочия депутата муниципального образования будут прекращаться досрочно в случае присвоения ему статуса иностранного агента.
Предложение обсудят на сессии горсовета 28 июня – в первом чтении. После прохождения всех процедур соответствующую поправку внесут в Устав города Орла.
Ранее стало известно, что на Орловщине иностранным агентам ограничат доступ к мелиорации.
ИА «Орелград»