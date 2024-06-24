Орловский горсовет избавят от депутатов-иноагентов

24.6.2024 | 11:20 Новости, Общество

Для этого внесут поправки в Устав Орла.

Фото: ИА “Орелград”

Такое предварительное решение принято на заседании комитета по правовому регулированию местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба городского парламента, оно состоялось накануне.

Планируется, что полномочия депутата муниципального образования будут прекращаться досрочно в случае присвоения ему статуса иностранного агента.

Предложение обсудят на сессии горсовета 28 июня – в первом чтении. После прохождения всех процедур соответствующую поправку внесут в Устав города Орла.

Ранее стало известно, что на Орловщине иностранным агентам ограничат доступ к мелиорации.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования