В Орле поищут алкоголиков по воле мэра

Такую рекомендацию градоначальник дал городской полиции.

Мэр Юрий Парахин рекомендовал УМВД России по городу Орлу провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющими алкогольными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни. Если таковые найдутся, полиции рекомендовано тут же организовать проведение с ними профилактической работы. Пожелания мэра связаны с тем, что на территории Орла в связи с установившимся 3-м классом пожарной опасности введен особый противопожарный режим.

Городскому УМВД Юрий Парахин также рекомендовал организовать патрулирование границ лесничеств, чтобы в леса не могли проходить граждане. Въезд в лесничества транспортных средств тоже запрещен. Полиции рекомендовано в целом следить за соблюдением гражданами особого противопожарного режима. Пребывание граждан ограничено на всей территории лесничеств «Лужки» и «Андриабуж». На их территории запрещено проведение всех видов работ, за исключением аварийно-спасательных работ и работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В городе уже созданы оперативные группы, основная задача которых заключается в сборе, анализе и обмене информацией. Работать такие группы будут в течение всего периода действия особого противопожарного режима. Их руководители ежедневно до 16.00 подают в МКУ «ЕДДС города Орла» отчеты о проделанной работе за прошедшие сутки. В свою очередь МКУ «ЕДДС города Орла» оперативно передает информацию в Главное управление МЧС России по Орловской области по линии оперативных дежурных.

Управлению по безопасности администрации города Орла, МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» Юрий Парахин также приказал организовать совместное патрулирование мобильной группой по охране лесов от пожаров. Ее основная задача – выявление очагов пожара и оперативное реагирование, принятие срочных мер по их ликвидации. Мобильной группе было поручено организовать взаимодействие с пожарно-спасательными частями.

ИА «Орелград»