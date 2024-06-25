Аудиторы рассказали в облсовете о соцконтрактах

По итогам проведенной проверки уже сделана «работа над ошибками».

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщили в КСП, аудитор Надежда Бойцова рассказала депутатам о результатах проверки целевого использования и эффективности расходов на выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта. Она была проведена в региональном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Надежда Бойцова обратила внимание на основные выявленные нарушения и недостатки.

Аудиторы установили, что положение об условиях, размере, порядке назначения и выплаты на основании социального контракта малоимущим семьям и одиноким гражданам в Орловской области не в полной мере соответствует правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Утвержденные программы социальной адаптации не содержат сведений о конкретных видах и объемах закупок. Это не позволяет обоснованно определить размер назначаемой государственной социальной помощи, проверить целевой характер использования денежных средств.

Было проверено 45 личных дел обладателей соцконтрактов. Оказалось, что документы на 332,3 тысячи рублей по шести контрактам не подтверждают произведенные расходы. По трем соцконтрактам были выявлены мнимые сделки на 578 тысяч рублей, а при проверке двух соцконтрактов всплыли документы на 325 тысяч рублей, указывающие на действия с признаками мошенничества при получении выплат. В одном случае был вскрыт факт приобретения бывшего в употреблении имущества по завышенной более чем в 2 раза цене.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты департамент уже принял ряд мер. Так, подготовлены поправки в постановления правительства региона, призванные устранить несоответствие отдельных норм федеральному законодательству. Определен порядок контроля за выполнением программы социальной адаптации. Департамент начал проводить «мероприятия по обследованию мест фактического осуществления гражданами предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства».

Подготовлен проект поправок в Закон «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской области». Он уточнит полномочия департамента по предоставлению помощи в виде социального контракта. Вопрос оформления личных дел получателей поставлен на контроль. «При наличии достаточных оснований для расторжения социального контракта и взыскания денежных средств как в добровольном, так и в судебном порядке, департаментом проводятся все необходимые процедуры», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»