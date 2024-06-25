В Орле прошло инклюзивное спортивное мероприятие

Акцию «Играй с нами» организовали при поддержке фонда «Созидание».

Мероприятие прошло в парке Победы и на стадионе Ленина в эти выходные. Соревнования приурочили к Международному дню детского футбола, а также к Международному Олимпийскому дню.

Акцию организовали Отделение Банка России по Орловской области, а также ГК ОДСК, которая является стратегическим партнером фонда «Созидание».

На стадионе имени Ленина состоялся товарищеский футбольный матч. В нем приняли участие дети из центров «Маленькая страна» и «Остров детства», а также социального центра «Равные». Кроме того, для них организовали мастер-класс по футболу от тренеров академии Семина, различные активности, посвящённые олимпийским видам спорта, квест с элементами викторины по финансовой грамотности.

«Наш фонд старается всегда поддерживать мероприятия и инициативы, которые касаются вовлечения детей в активный образ жизни. Мы объединили 32 ребенка из центров реабилитации и детских домов, которые занимаются их всестороннем развитием и поддержкой», – отметила директор фонда «Созидание» Екатерина Сачкова.

В конце акции в парке Победы юных участников ждали заслуженные награды, шоу мыльных пузырей. Положительный заряд эмоций должен вдохновить детей на дальнейшие занятия спортом, считают организаторы.

ИА «Орелград»