Под Орлом отремонтируют дорогу за 89 миллионов

Работы проведут в Орловском муниципальном округе.

Местные власти выбрали подрядчика для капитального ремонта дороги. Речь идёт об участке примерно в пять километров, который начинается от перекрёстка с трассой “Орел-Знаменское”, а затем проходит между посёлками Бойцовским и Хвощевским и деревней Пахомова.

Контракт заключили с ООО “Дорснаб”. Оно стало единственным участником торгов. Подрядчику заплатят около 89 миллионов рублей (что соответствует начальной – максимальной – цене контракта).

Гарантия на основные виды работ составляет от 5 до 6 лет. Тротуар будет находиться в зоне ответственности подрядчика 4 года.

Работы должны завершиться к 30-му мая 2025-го.

ИА “Орелград”