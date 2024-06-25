Под Орлом отремонтируют дорогу за 89 миллионов

25.6.2024 | 7:30 ЖКХ, Новости

Работы проведут в Орловском муниципальном округе.

Фото: ИА “Орелград”

Местные власти выбрали подрядчика для капитального ремонта дороги. Речь идёт об участке примерно в пять километров, который начинается от перекрёстка с трассой “Орел-Знаменское”, а затем проходит между посёлками Бойцовским и Хвощевским и деревней Пахомова.

Контракт заключили с ООО “Дорснаб”. Оно стало единственным участником торгов. Подрядчику заплатят около 89 миллионов рублей (что соответствует начальной – максимальной – цене контракта).

Гарантия на основные виды работ составляет от 5 до 6 лет. Тротуар будет находиться в зоне ответственности подрядчика 4 года.

Работы должны завершиться к 30-му мая 2025-го.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования