Инвестиционный имидж Орловской области улучшат

В регионе проведут не менее шести мероприятий, значимых для формирования имиджа.

Правительство региона обновило паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Согласно поправкам, в период до 2025 года планируется выделение трех, а не двух, как предполагалось ранее, субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры. Кроме того, программой предусмотрена поддержка юридических лиц в части возмещения их затрат на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Орловской области. Объем финансирования по данному направлению составит 391 миллион рублей.

В рамках проекта по созданию и расширению инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов запланировано привлечение к 2029 году не менее 16 резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Кроме того, программой предусмотрено создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области. Здесь основных направлений три: расширение возможностей привлечения инвестиций; обеспечение доступа к актуальной информации об инвестиционном потенциале региона; организация межведомственного взаимодействия органов государственной власти для повышения эффективности реализации приоритетных проектов на период 2024-2029 годов.

Так, предусмотрено проведение не менее чем шести мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области, 72 обновления разделов специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в регионе, шесть презентаций ежегодного Инвестиционного послания губернатора. Предусмотрено и поддержание профессионального уровня специалистов. За период до 2029 года запланировано участие специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области, в 12 обучающих программах.

ИА «Орелград»