Правила оформления пасек немного изменили

Правительство региона внесло небольшую правку в важный для пчеловодов документ.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки», утвержденный в 2022 году. Так, небольшое изменение коснулось механизма получения паспорта. Собственник пасеки обязан лично или посредством почтовой связи направить в подведомственное областному управлению ветеринарии учреждение по месту расположения пасеки письменное заявление на получение паспорта.

Простым гражданам в заявлении теперь надо будет указывать идентификационный номер налогоплательщика. Раньше такая норма распространялась только на юридических лиц. В остальной правила для физлиц не изменились: в заявлении указываются фамилия, имя и отчество, адрес места жительства заявителя, контактный телефон, адрес нахождения пасеки, количество пчелиных семей, содержащихся на пасеке. Также потребуется дата и личная подпись заявителя с ее расшифровкой и указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность.

Согласно поправкам, плановое обследование пасеки проводится ветеринарным специалистом подведомственного учреждения не реже одного раза в год, весной или осенью, в соответствии с планом, утверждаемым ежегодно. Данный пункт был переписан почти полностью. Еще один обновленный пункт гласит: в течение 3 рабочих дней со дня завершения обследования пасеки составляется акт ветеринарно-санитарного обследования состояния пасеки по форме, утвержденной управлением ветеринарии Орловской области.

Составляется он в двух экземплярах, один из которых передается собственнику пасеки в течение одного рабочего дня с момента его составления. Ветеринарный специалист обязан внести информацию о пасеке в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Это новое требование, связанное с вступлением в силу постановления правительства РФ «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных».

ИА «Орелград»