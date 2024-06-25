Исполнилось 105 лет с первого упоминания об Орловском госуниверситете

Орловский университет – авантюра: каким был ОГУ 105 лет назад.

Орловский госуниверситет имени Тургенева рассказал, как начиналась его история. Уникальные документы хранятся в Государственном архиве Орловской области. Самое ранее упоминание нашлось в выписке из протокола заседания Коллегии высших учебных заведений народного Комиссариата по просвещению от 23 июня 1919 года:

«Принимая во внимание, что стоящие перед Рабоче-крестьянским Правительством грандиозные задачи в области культурного строительства требуют, как можно большего количества высококвалифицированных работников по всем отраслям жизни, эта задача может быть разрешена на местах лучше, чем в перегруженных и голодающих центрах».

В ОГУ пояснили, что в 1918 году в Орле был создан Орловский пролетарский университет имени В.И. Ленина. Квалифицированных кадров в самом городе не хватало, но эту проблему решили «путем привлечения «голодающей» профессуры из других городов». Другой не менее острой проблемой была материально-техническая база. Для создания физической лаборатории решено использовать приборы и оборудование Кадетского корпуса, Алексеевской гимназии, и Орловского Пролетарского университета имени В.И. Ленина.

«Обсуждался вопрос о присоединении Тургеневского музея к Орловскому государственному университету на правах учебно-вспомогательного учреждения, – сообщает ОГУ. – Главный аргумент в пользу такого предложения – «в музее имелась богатая библиотека и необходимость детального изучения тургеневского наследия в Орловском университете, на родине писателя, и организация работы Тургеневского семинария».

Изначально Орловский государственный университет, созданный, по сути, на опыте Пролетарского университета, состоял из трех факультетов: физико-математического с отделениями, филологического и рабочего. Кроме того, при университете действовали общество естествоиспытателей, организованное из действовавшего с 1905 года общества исследователей природы Орловского края, а также философское и литературное общества.

Ректором был назначен ученый-востоковед, профессор кафедры психологии народов Николай Конрад. В 1921 году в программу преподавания в Орловском государственном университете были введены такие предметы, как «Развитие общественных форм», «Исторический материализм», «Пролетарская революция», «Политический строй РСФСР» и «План электрификации РСФСР».

«Орловский университет — авантюра, это ясно было с самого начала и не могло быть иначе; но уверяю Вас, что авантюрой, по существу, являются все без исключения русские провинциальные университеты, и это совершенно неизбежно, ибо настоящих академиков в России не хватает и на столичные университеты», – такие слова донесло до нашего времени одно из писем знаменитого русского философа, уроженца Орла Михаила Бахтина.

ИА «Орелград»