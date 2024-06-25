На Орловщине подрядчик не смог обжаловать приговор за мошенничество

25.6.2024 | 12:20 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Бизнесмену доверили ремонтировать тротуар во Мценске на улице Гагарина.

Фото: ИА «Орелград»

Городское Управление ЖКХ заключило соответствующий контракт в 2020-м году. Однако коммерческая организация не выполнила свои обязательства в полной мере. Вместо этого она предоставила заказчику акты, содержавшие заведомо ложные сведения.

В итоге бюджет потерял около 150 тысяч рублей. В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Его рассмотрел Мценский районный суд. Как сообщает прокуратура Орловской области, бизнесмена признали виновным и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Предприниматель пытался обжаловать решение. Однако областной суд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»


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