Администрация Орла решила застроить территорию у горпарка

Планируется комплексное развитие между улицами Ермолова, Коммуны.

Постановление опубликовано на сайте администрации Орла. Чиновники приняли решение о комплексном развитии территории жилой застройки в Советском районе, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 57:25:0010514:280, ул. Ермолова, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010514:133, 57:25:0010514:259, 57:25:0010514:271 и

ул. Коммуны.

Минимальный объем строительства жилья – 12 600 кв. м. Срок реализации КРТ – 10 лет. Застройщик будет определен в ходе открытого конкурса. Документация по планировке территории должна быть подготовлена в течение полугода после подписания договора о КРТ. Дома, хозпостройки и участки, попавшие в зону комплексного развития, подлежат изъятию. Судя по схеме, перемены ждут жильцов трех многоквартирных домов и 14 индивидуальных.

Напомним, по соседству с судом планируют возвести «дворцовую постройку» с элитным жильем и рестораном на крыше.

ИА “Орелград”