В Орле зарегистрировано два случая выпадения детей из окон

Такова статистика за текущий год.

Пациенты поступали в НКМЦ имени Круглой. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

В минувшем году таких травм не регистрировалось вовсе. В 2022-м в детскую больницу поступало шесть таких пациентов.

Как правило, при таких ЧП малыши опираются на москитные сетки, которые не выдерживают нагрузки. Последствия выпадения из окна могут быть для ребёнка крайне серьёзными – вплоть до смертельных.

В связи с этим взрослых ещё раз просят исключить возможность таких случаев.

ИА «Орелград»