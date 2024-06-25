В Орле зарегистрировано два случая выпадения детей из окон

Такова статистика за текущий год.
Пациенты поступали в НКМЦ имени Круглой. Об этом сообщают «Вести-Орёл».
В минувшем году таких травм не регистрировалось вовсе. В 2022-м в детскую больницу поступало шесть таких пациентов.
Как правило, при таких ЧП малыши опираются на москитные сетки, которые не выдерживают нагрузки. Последствия выпадения из окна могут быть для ребёнка крайне серьёзными – вплоть до смертельных.
В связи с этим взрослых ещё раз просят исключить возможность таких случаев.
ИА «Орелград»