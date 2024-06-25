В Орле зарегистрировано два случая выпадения детей из окон

25.6.2024 | 13:17 Новости, Происшествия

Такова статистика за текущий год.

Фото: ИА “Орелград”

Пациенты поступали в НКМЦ имени Круглой. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

В минувшем году таких травм не регистрировалось вовсе. В 2022-м в детскую больницу поступало шесть таких пациентов.

Как правило, при таких ЧП малыши опираются на москитные сетки, которые не выдерживают нагрузки. Последствия выпадения из окна могут быть для ребёнка крайне серьёзными – вплоть до смертельных.

В связи с этим взрослых ещё раз просят исключить возможность таких случаев.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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