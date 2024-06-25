На Орловщине повторно приостановили свиноферму

Основанием стали многочисленные санитарные нарушения.

Ливенский районный суд вынес повторное решение о приостановке деятельности свинофермы Колхоза «50 лет Октября» (в части реализации животных). Предприятие «поставили на паузу» на 30 суток.

Причиной стали многочисленные нарушения санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, выявленные Россельхознадзором в ходе внеплановой проверки. Она состоялась ещё в апреле.

Так, оказалось, что на ферме отсутствуют ёмкости для хранения и транспортировки биологических отходов, а также специальное транспортное средство для перемещения мёртвых животных массой от 25 килограммов. Также на ферме должным образом не проводилась дезинфекция.

В отношении юридического лица составили административный протокол.

Неделей ранее тот же Ливенский районный суд выносил аналогичное решение в отношении той же фермы. Однако тогда нарушение состояло в неправильном содержании животных.

ИА «Орелград»