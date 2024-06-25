Клычков пожаловался на трудности с доставкой грузов на СВО

Ранее этой работой занимался арестованный Сергей Лежнев.

Орловский губернатор высказался на данную тему во время прямого эфира в социальных сетях.

«Некоторые сложности есть с доставкой гуманитарных грузов. Определённые сложности существуют. Мы их пытаемся преодолевать», – признался Клычков.

Также орловский глава напомнил, что недавно наш регион принял участие в сборе большой партии гуманитарной помощи для участников СВО. В зону спецоперации передали коптеры и мотоциклы.

Напомним, что данное направление работы курировал действующий советник Клычкова Сергей Лежнев. Пока что суд взял его под стражу до 24 августа. Лежневу вменяется соучастие в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт трёх мостов.

ИА «Орелград»