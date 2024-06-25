Бастрыкин поручил проверить ситуацию по застройке на Панчука

25.6.2024 | 10:30 Закон и порядок, Новости, Общество, Строительство

Жители Орла записали видеообращение на его имя.

Фото: ИА “Орелград”

Орловцы пожаловались главе Следственного комитета России на застройку, которую они называют незаконной.

Как утверждают авторы обращения, в центре исторического района с частными домовладениями ведётся строительство пяти высотных многоквартирных домов. По мнению орловцев, это приведёт к транспортному коллапсу. Также в видеообращении говорится о возможных нарушениях закона при выдаче разрешения на данное строительство.

В Следственном управлении СКР по Орловской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе управления сделать доклад о её результатах, а также по доводам, озвученным в видео.

Напомним, что ранее строительная компания «Развитие» дала собственный комментарий о строительстве на Панчука.

ИА «Орелград»


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