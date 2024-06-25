Бастрыкин поручил проверить ситуацию по застройке на Панчука

Жители Орла записали видеообращение на его имя.
Орловцы пожаловались главе Следственного комитета России на застройку, которую они называют незаконной.
Как утверждают авторы обращения, в центре исторического района с частными домовладениями ведётся строительство пяти высотных многоквартирных домов. По мнению орловцев, это приведёт к транспортному коллапсу. Также в видеообращении говорится о возможных нарушениях закона при выдаче разрешения на данное строительство.
В Следственном управлении СКР по Орловской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе управления сделать доклад о её результатах, а также по доводам, озвученным в видео.
Напомним, что ранее строительная компания «Развитие» дала собственный комментарий о строительстве на Панчука.
ИА «Орелград»