Налоговики стали реже допрашивать орловцев

Примерно наполовину сократился вызов на допросы свидетелей.

Любопытные статистические данные привели в Управлении ФНС России по Орловской области. Согласно им, по состоянию на 1 июня 2024 года, в регионе более чем на 1,6 тысячи сократилось количество повесток, направленных налогоплательщикам. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число повесток уменьшилось на 54 процента. Поясним, что речь идет о допросах, на которые налоговики вызывают свидетелей. В ведомстве пояснили, с чем связана новая тенденция.

«Снизить этот показатель помог риск-ориентированный подход к вызову свидетелей на допрос, – говорят в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Он позволяет существенно уменьшить нагрузку на бизнес и повысить эффективность получения свидетельских показаний, поскольку перед направлением повестки налоговый инспектор проводит глубокий анализ роли и значимости полученных сведений».

Налоговики также говорят, что риск-ориентированный подход избавил их от необходимости совершать массовую рассылку повесток. Теперь используется так называемый точечный выбор – вызывают только тех свидетелей, которые действительно «могут обладать немаловажной для налогового органа информацией». Добавим, что игнорировать повестку от налоговиков не следует. По крайней мере, сами налоговики настоятельно советуют этого не делать.

«При получении повестки налогоплательщику необходимо связаться с налоговым инспектором, дать необходимые пояснения, – говорят в УФНС. – Неявка либо уклонение от явки по повестке без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет наложение штрафа согласно статье 128 Налогового кодекса РФ».

ИА «Орелград»