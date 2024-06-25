У орловца арестовали автомобиль прямо на дороге

Автовладелец накопил слишком много непогашенных финансовых обязательств.

В Орловской области судебные приставы проверили местных жителей на долги прямо на дорогах. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, произошло это в рамках рейда, проведенного приставами совместно с сотрудниками ГИБДД. В частности, совместные патрули работали на улицах областного центра, где им удалось выявить крупного должника. Сообщается, что непогашенная задолженность у него накопилась по 12 исполнительным производствам: по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД и процессуальным издержкам.

«Всего 12 исполнительных производств на общую сумму более 300 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых наложил арест на принадлежащий гражданину автомобиль. Арестованное транспортное средство было изъято и на эвакуаторе перемещено на охраняемую стоянку до проведения процедуры реализации имущества. У должника осталось совсем мало времени, чтобы оплатить задолженности и вернуть свой автомобиль».

В рамках рейда было выявлено и еще несколько должников, но о других арестах имущества не сообщается. Стоит отметить, что проведение совместного рейда было плановым. Всего в его рамках было проверено около 200 водителей, на долги их проверяли по базе Федеральной службы судебных приставов. Кстати, мероприятие носит также профилактический характер, поскольку приставы проводили с водителями разъяснительные беседы.

«Гражданам еще раз напомнили о том, что своевременно оплачивать обязательные платежи и избегать негативных последствий, обусловленных арестом счетов, ограничением выезда, специальных прав, запретов на регистрационные действия и взысканием исполнительского сбора, любой гражданин может самостоятельно, – пояснили в УФССП. – Для этого необходимо воспользоваться бесплатным интернет-ресурсом «Банк данных исполнительных производств», который размещен на сайте УФССП России по Орловской области, или с помощью портала Госуслуг».

ИА «Орелград»