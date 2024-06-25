В Орловской области растут объемы производства мяса

В то же время регион минусует в производстве молока и яиц.

В Орловской области за пять месяцев текущего года сельскохозяйственными организациями было произведено 136,5 тысячи тонн скота и птицы на убой – в живом весе показатель увеличился на 3,8 процента по отношению к январю-маю 2023 года. Объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) выросли по следующим видам: крупного рогатого скота – на 23,2 процента, свиней – на 1,3 процента.

Такие оперативные данные приводит Орелстат. В целом в регионе сохраняется положительная тенденция по росту производства мяса. Она была отмечена и месяцем ранее, когда объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях области Орловской увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 тысячи тонн. Однако по ряду других показателей регион продолжает минусовать.

Например, месяцем ранее сообщалось, что объем производства молока крупного рогатого скота и яиц куриных уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 1,7 тысячи тонн и на 2 миллиона штук соответственно. К июню 2024 года ситуация в данных секторах стала не улучшилась. За пять месяцев текущего года в регионе было произведено 45,9 тысячи тонн молока, что на 4,3 процента меньше, чем было годом ранее: яиц куриных произведено 6 миллионов штук, падение производства в данном случае составило 21,2 процента.

«В среднем от одной коровы в сельскохозяйственных организациях Орловской области надоено 2829 килограммов молока, что на 120 килограммов выше прошлогоднего показателя, – информирует Орелстат. – Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено 93 яйца, или 96,9 процента к аналогичному периоду 2023 года».

ИА «Орелград»