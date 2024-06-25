Орловцев поили нелицензионной водой

25.6.2024 | 11:40 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

МУП не оформил лицензию на пользование подземными источниками.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Его зафиксировали на территории Орловского муниципального округа в селе Троицком. Муниципальное предприятие «Ресурс» добывало питьевую воду из скважин, чтобы обеспечить ей местных жителей.

Прокуратура направила в суд иск, обязывающий МУП получить соответствующую лицензию. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного акта поставлено на контроль», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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