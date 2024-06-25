На Орловщине выявили свыше 900 нарушений в сфере миграции

25.6.2024 | 11:21 Закон и порядок, Новости

Утверждено 48 решений о депортации.

Фото: ИА “Орелград”

Ситуацию в данной сфере обсудили на заседании Координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при губернаторе.

Как сообщает пресс-служба орловского главы, полиция (вместе с Управлениями ФСБ и Росгвардии) провела 196 мероприятий в сфере миграции. Проверки проходили, в ом числе, на строительных и сельскохозяйственных объектах. Период их проведения не уточняется, однако, очевидно, речь идёт о статистике за истекший период 2024-го года.

По итогам проверок выявлено 919 административных правонарушений, связанных с пребыванием иностранцев в России. Вынесено 48 решений о депортации. Также в 187 случаях оформлены представления о неразрешении въезда.

Кроме того, вынесено 123 решения об аннулировании разрешительных документов на проживание и работу. В 57 случаях отказано в выдаче таких документов.

Также сообщается, что в Орловской области возбуждены уголовные дела по 5 преступлениям экстремистской направленности и 8 преступлениям террористического характера.

По официальным данным, в Орловской области на миграционном учете состоят 9786 иностранцев. В образовательных организациях обучаются 4620 иностранных граждан. В основном, мигранты прибывают на Орловщину из Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана и Армении.

ИА «Орелград»


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