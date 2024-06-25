Под Орлом презентовали сборник рассказов участников СВО

Книгу «Жизнь за други СВОя» составил Захар Прилепин.

Известный писатель объединил под одной обложкой художественные и документальные произведения, основанные на личных воспоминаниях участников специальной военной операции, а также их родных. Книгу представляет фонд «Защитники Отечества».

Новая орловская презентация состоялась в библиотеке посёлка Нарышкино Урицкого района. На встрече присутствовали участники СВО.

Социальные координаторы и сами ветераны рассказали о книге и зачитали фрагменты из неё. Также в мероприятии участвовала глава Урицкого района Наталья Артамонова.

Сборник вышел ограниченным тиражом и разошёлся по библиотечным фондам. Здесь с ним может ознакомиться каждый желающий.

Ранее орловский филиал фонда передали экземпляры книги главе регионального Управления Росгвардии Сергею Ольшанскому и главе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Михаилу Смирнову.

ИА «Орелград»