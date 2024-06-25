Орловских чиновников научили отражать атаки БПЛА

25.6.2024 | 18:00 Важное, Новости, СВО

В обладминистрации прошёл учебный сбор.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В ходе мероприятия сотрудникам органов власти рассказали о порядке действий при обнаружении беспилотников, а также самодельных взрывных устройств. Кроме того, до участников довели особенности работы правоохранительных органов, направленной на борьбу с терроризмом.

В частности, в рамках сбора чиновникам продемонстрировали фотографии с образцами различных типов самодельных взрывных устройств, беспилотных воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятии приняли участие 127 человек. В их число вошли представители региональных и муниципальных органов власти, а также сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

ИА «Орелград»


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