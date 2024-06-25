В Орле пройдёт выставка роз

25.6.2024 | 16:55 Новости, Общество

На ней представят около 100 сортов.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщается в группе «Орёл фестивальный».

Выставка сортовых роз состоится в Детском парке в ближайшую субботу, 29 июня.

Гости праздника смогут познакомиться с различными видами и сортами роз и подробнее узнать про их особенности. Организаторы обещают одновременно представить старые и новые сорта, от самых популярных до самых редких – всего около 100 разновидностей. Также на выставке не будут забыты классические спутники роз — клематисы.

Мероприятие пройдёт с 10 до 20 часов на фестивальной площадке. Вход будет свободным.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


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