В Орле пройдёт выставка роз

На ней представят около 100 сортов.

Об этом сообщается в группе «Орёл фестивальный».

Выставка сортовых роз состоится в Детском парке в ближайшую субботу, 29 июня.

Гости праздника смогут познакомиться с различными видами и сортами роз и подробнее узнать про их особенности. Организаторы обещают одновременно представить старые и новые сорта, от самых популярных до самых редких – всего около 100 разновидностей. Также на выставке не будут забыты классические спутники роз — клематисы.

Мероприятие пройдёт с 10 до 20 часов на фестивальной площадке. Вход будет свободным.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»