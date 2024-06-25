Отменять ближайшие праздники в районах Орловщины не будут

25.6.2024 | 15:20 Закон и порядок, Новости

Однако меры безопасности будут усилены.

Фото: orel-region.ru

Об этом говорили сегодня на заседании Оперативного штаба Орловской области.

В свете террористических атак, произошедших в Дагестане, орловские чиновники и руководители правоохранительных органов обсудили проведение ближайших массовых мероприятий. Отменять их пока не планируется, однако меры безопасности будут усилены.

По итогам заседания районным руководителям дали конкретные рекомендации по подготовке и проведению акций. Как уточняет пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, речь шла, в частности, о Дне Покровского района и о празднике «За околицей», а также о гастрономическом фестивале «Слива-Град».

День Покровского района отметят 29 июня. Праздник «За околицей» состоится во Мценском районе в первую субботу июля. Фестиваль «Слива-Град» планируется только на август.

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ИА «Орелград»


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