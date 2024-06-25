Семья орловской чиновницы поборется за улучшение жилищных условий

25.6.2024 | 14:40 Новости, Общество

Орловцы Самотолкины примут участие в конкурсе «Это у нас семейное».

Фото: ИА “Орелград”

Так называется народный конкурс, приуроченный к Году семьи. В его финал вышли 300 семейных команд со всей страны. Победителей определят в начале июня.

«30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку», – пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Кроме того, все финалисты отправятся в семейные путешествия.

Наш регион на конкурсе представят семьи Миловидовых-Моськиных и Быкановых-Самотолкиных. Отметим, что в последнем случае одним из членов команды является Ирина Самотолкина, глава областного департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов.

Эту должность орловчанка заняла в апреле текущего года. Ранее она работала директором школы №2 города Орла.

«Мама – управленец, два раза принимала участие в конкурсе «Лидеры России»», – так рассказывает об участнице пресс-служба.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования