В Орле на публичных слушаниях назвали проблемы бюджета

Исполнение финансового плана Орловщины обсудили сегодня.

Слушания состоялись в круглом зале здания областной администрации. Орловцы, включая депутатов регионального парламента, заслушали доклады об исполнении бюджета за 2023-й год.

Как сообщает пресс-служба облсовета, в основном, реакция народных избранников оказалась положительной. Однако прозвучала и критика.

По словам зампреда комитета по бюджету, налогам и финансам Александра Грачёва, значительной проблемой остаётся недостаточный уровень доходной базы местных бюджетов.

«Наличие кредиторской задолженности и муниципального долга, которые на 1 марта 2024 года по всем муниципальным образованиям Орловской области составляли почти 6 миллиардов рублей, свидетельствуют о том, что проблема существует, однако решать ее нужно на всех уровнях власти. Особенное беспокойство уже не первый год вызывает финансовое положение муниципального образования «Город Орёл»», – заявил депутат.

В итоге участники слушаний единогласно рекомендовали Орловскому областному Совету народных депутатов принять проект Закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год».

ИА «Орелград»