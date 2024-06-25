Подозреваемого в убийстве орловчанки задержали через 23 года

Это житель Луганской Народной Республики.

Следственный комитет завершил уголовное дело, возбуждённое ещё в 2000-м году. Обвинения предъявлены 46-летнему жителю города Кременная (Луганской Народной Республики). Его будут судить за убийство, сопряжённое с разбоем.

Преступление произошло 2 апреля 2000 года в Орловском муниципальном округе в деревне Грачёвка. Мужчина находился в доме своего знакомого. Там же присутствовала их общая подруга – 23-летняя девушка.

Согласно текущей версии, преступник захотел завладеть её золотыми украшениями. Он нанёс ей несколько смертельных ударов по голове, затем присвоил ценности, а тело закопал в лесопарке.

Следствие по делу не раз приостанавливалось. Тем не менее СКР, действуя вместе с сотрудниками Управления МВД по Орловской области, установил подозреваемого и его местонахождение, а затем задержал мужчину. В данный момент он находится под стражей.

Луганчанин помог орловским правоохранителям найти место захоронения тела. Была проведена эксгумация и необходимая экспертиза. В итоге в деле появился необходимый комплекс доказательств.

ИА «Орелград»