Выезд из Болховского микрорайона ограничат

25.6.2024 | 13:30 ЖКХ, Новости

Будет перекрыта одна полоса.

Фото: ИА “Орелград”

Ограничения будут действовать на улице Генерала Лаврова с 27 июня по 15 октября текущего года. Об этом сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на администрацию округа.

Полосу будут перекрывать на время ремонта. Автомобилистов просят проявить понимание и планировать свои поездки заранее.

Напомним, что выезд из Болховского микрорайона будет приводить в порядок ООО «Дорожное предприятие №1». Цена вопроса – 11,9 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, капитальный ремонт должен завершиться до 30 мая будущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования