Выезд из Болховского микрорайона ограничат

Будет перекрыта одна полоса.

Ограничения будут действовать на улице Генерала Лаврова с 27 июня по 15 октября текущего года. Об этом сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на администрацию округа.

Полосу будут перекрывать на время ремонта. Автомобилистов просят проявить понимание и планировать свои поездки заранее.

Напомним, что выезд из Болховского микрорайона будет приводить в порядок ООО «Дорожное предприятие №1». Цена вопроса – 11,9 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, капитальный ремонт должен завершиться до 30 мая будущего года.

ИА «Орелград»