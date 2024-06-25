В колонии строгого режима провели ярмарку вакансий

В мероприятии приняли участие осужденные, которые готовятся к освобождению.

Ярмарка вакансий прошла в клубе исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, в ней приняли участие представители предприятий: МУКП «Ливенское», АО «ГМС Ливгидромаш» ООО «АПК Юность». Организатором мероприятия совместно с УФСИН выступил Центр занятости населения Ливенского района. Посмотреть на вакансии предприятий могли 38 осужденных исправительной колонии № 2.

У некоторых из них в ближайшее время истекает срок отбывания наказания, уточнили в пресс-службе УФСИН. Но были и такие, кто подал заявления о применении в отношении них пробации. Эти заключенные получили консультации по вопросам трудоустройства. В частности, о профессиональной ориентации на рынке труда, услугах по психологической поддержке и социальной адаптации, обучению и повышению квалификации, специальных программах для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, осужденным рассказала директор Ливенского центра занятости населения Наталья Зацепилина.

«Представители трудовых коллективов довели информацию о вакансиях, социальных гарантиях и льготах, требованиях, предъявляемых к кандидатам при приеме на работу, – сообщили в УФСИН. – Они также предоставили осужденным брошюры с информацией и контактами для связи. Следует отметить, что подобные мероприятия способствуют ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденных, помогают в трудовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы и побуждают к законопослушному образу жизни».

Чуть ранее сотрудники СИЗО-1 города Орла провели совещание, посвященное вопросам ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пенитенциарная пробация. Мероприятие прошло на базе следственного изолятора. Как пояснили в УФСИН, в нем приняли участие представители Центра занятости населения Советского района города Орла, областного управления труда и занятости Департамента социальной опеки и попечительства труда и занятости, регионального УМВД, областного Отделения Фонда пенсионного и социального страхования и Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. В рамках встречи был определен цикл совместных мероприятий.

ИА «Орелград»