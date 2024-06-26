ФК «Орёл» потерпел неожиданное поражение

26.6.2024 | 12:00 Новости, Спорт

Орловцы проиграли команде из Хабаровска на своём поле.

Фото: t.me/FCO1960

Игра состоялась на стадионе Ленина накануне (в рамках дивизиона «Б» 2-й лиги). Поединок между «Орлом» и «СКА-Хабаровск-2» завершился со счётом 3:5.

Орловцы пропустили первые два мяча за первые десять минут матча. Однако затем нашей команде удалось отыграться (благодаря дублю Максима Дмитриева), а после и выйти вперёд (с помощью ещё одного гола Артёма Лукши).

Однако после перерыва «орлы» пропустили ещё три мяча. Сами они забить больше не смогли.

Для «СКА-Хабаровск-2» эта победа в текущем сезоне стала только второй. Очевидно, на результат повлияло то, что за «орлов» не играл форвард Евгений Рагулькин, получивший травму.

ИА «Орелград»


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