Подрядчик оценил готовность Колхозного моста в 25%

26.6.2024 | 12:30 Важное, Новости, Строительство

Объект обещают сдать до 1 февраля 2025 года.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Начальник производственного участка ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» Николай Анахин поделился свежими новостями с «Орёлтаймс».

На данный момент полностью демонтирована старая конструкция. Построен технический мост, необходимый для монтажа балок пролётного строения. Обустроено свайное поле. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству монолитных стоек.

«Если учитывать подготовительные работы, то на данный момент выполнено порядка 25% от общего объёма работ», – отметил Анахин.

После завершения строительства не забудут и про экологию. В планах – расчистка реки и запуск мальков. Соответствующий контракт уже заключён.

ИА «Орелград»


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