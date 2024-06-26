Подрядчик оценил готовность Колхозного моста в 25%

Объект обещают сдать до 1 февраля 2025 года.

Начальник производственного участка ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» Николай Анахин поделился свежими новостями с «Орёлтаймс».

На данный момент полностью демонтирована старая конструкция. Построен технический мост, необходимый для монтажа балок пролётного строения. Обустроено свайное поле. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству монолитных стоек.

«Если учитывать подготовительные работы, то на данный момент выполнено порядка 25% от общего объёма работ», – отметил Анахин.

После завершения строительства не забудут и про экологию. В планах – расчистка реки и запуск мальков. Соответствующий контракт уже заключён.

ИА «Орелград»