Подрядчик оценил готовность Колхозного моста в 25%

Объект обещают сдать до 1 февраля 2025 года.
Начальник производственного участка ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» Николай Анахин поделился свежими новостями с «Орёлтаймс».
На данный момент полностью демонтирована старая конструкция. Построен технический мост, необходимый для монтажа балок пролётного строения. Обустроено свайное поле. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству монолитных стоек.
«Если учитывать подготовительные работы, то на данный момент выполнено порядка 25% от общего объёма работ», – отметил Анахин.
После завершения строительства не забудут и про экологию. В планах – расчистка реки и запуск мальков. Соответствующий контракт уже заключён.
ИА «Орелград»